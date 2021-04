Estate in arrivo, spopola in Sicilia l’holiday working: in vacanza... lavorando, ecco di cosa si tratta

Segnali di ripresa sul fronte turistico. Il fenomeno dell’holiday working sta riscuotendo grande successo soprattutto in Sicilia, una delle mete più ambite.

Cosa è l’holiday working? È la formula che intercetta due elementi che fino a un anno e mezzo fa, prima della crisi Covid-19, sarebbero probabilmente apparsi poco conciliabili e che dopo la pandemia coronavirus hanno cominciato a dialogare, ovvero la sfera della vacanza e quella del lavoro, rigorosamente in modalità agile.

“Stiamo ricevendo molte prenotazioni – dice Fulvio Ferrera di Sun&Fun Sicily Holidays – il cliente ci chiede in particolare tre cose: sicurezza sanitaria, wi-fi e una buona postazione che gli permetta di lavorare in serenità”. Segnali di risveglio, l’estate si avvicina e qualcosa inizia quindi a muoversi. “La gente chiede anche mete in montagna per percorsi naturalistici e quelli green – aggiunge Ferrera – speriamo davvero in una stagione importante per il rilancio del comparto”.

© Riproduzione riservata