Coronavirus, in Sicilia 15 milioni a fondo perduto per le aziende agricole

Quindici milioni di euro a fondo perduto per le aziende agricole di produzione primaria che dimostreranno con perizia asseverata di avere perso oltre il 60% di fatturato nel primo lockdown 2020, dal 12 marzo al 4 maggio. Lo prevede un bando del Dipartimento agricoltura della Regione siciliana che sarà pubblicato domani, le istanze potranno essere presentate dal 5 maggio al 7 luglio. "È una misura che serve alle imprese - ha detto l’assessore all’Agricoltura Toni Scilla in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans -. Il governo Musumeci vuole sostenere il rilancio produttivo di un settore fondamentale per la Sicilia". L’avviso rientra nella norma della finanziaria regionale approvata l’anno scorso.

"Stiamo cercando di recuperare ulteriori 5 milioni di euro per le aziende florovivaistiche". Il contributo minimo è previsto in mille euro, il massimo in 15 mila euro. "Se le istanze saranno maggiori rispetto alle aspettative per dare risposte a tutti ridurremo la quota minima a 500 euro", ha spiegato Scilla. "È un bando veloce, snello", ha aggiunto il direttore del Dipartimento, Dario Cartabellotta.

© Riproduzione riservata