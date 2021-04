"Dimenticati dalla road map del decreto riaperture", monta la protesta del settore wedding

Un matrimonio che al momento non s’ha da fare. Un comparto in crisi quello del wedding e proprio per questo questa mattina Uniast insieme alle altre associazioni di categoria del settore feste eventi e matrimoni hanno manifestato per far si che la regione porti avanti un disegno di riaperture per il settore: "dimenticato dalla Road Map di Draghi nel decreto riaperture – dicono gli organizzatori - siamo fermi da un anno, le nostre sale feste, gli eventi sono fermi, abbiamo ricevuto un’elemosina che neanche è bastata per pagare un mese di affitto".

"Bambini che non possono festeggiare compleanni, futuri sposi che rinviano date, abbiamo creati diversi protocolli di sicurezza ma a quanto pare tutti piano piano possono ricominciare tranne noi. Chiediamo anche noi di poter ripartire e di avere delle date per poterci preparare e soprattutto poter lavorare".

© Riproduzione riservata