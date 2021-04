Sciopero dei commercianti, i sindacati ai lavoratori: "Non siete tenuti a lavorare nei giorni di festa"

“Ricordo a voi lavoratori e lavoratrici del settore commercio che non siete tenuti a dare la vostra disponibilità per lavorare nelle giornate di festa: sono prestazioni volontarie, facoltative”. A parlare è Marianna Flauto, Uiltucs, che invita gli esercenti rimasti aperti in zona arancione e rossa ad aderire allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali per il 25 Aprile e 1 Maggio.

“La protesta si è resa necessaria, dato che il Presidente Musumeci - continua Flauto - non ha ascoltato le nostre richieste. Volevamo che si includesse nelle ordinanze l’obbligo di chiusura per le giornate festive”. “A questo punto - conclude - prendiamo parte massicciamente alla protesta, solo uniti potremo ottenere risultati”.

