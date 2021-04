Consumi in Sicilia, Findomestic: con la pandemia male il mercato dell'auto, sale l'acquisto di tv

Se da un lato in Sicilia il mercato dell’auto fa registrare un andamento negativo alla luce della pandemia, trascinando al ribasso la spesa in beni durevoli delle famiglie siciliane nel 2020, resta in controtendenza il comparto dei motoveicoli: +8,2% a fronte del -6,9% registrato a livello nazionale.

In forte espansione tutti i segmenti tech legati all’abitare, sull’onda della digitalizzazione degli ambienti domestici: +36,5% per l’information technology, +5,1% per gli elettrodomestici e +4,3% per l’elettronica di consumo. La contrazione è accentuata, invece, sia per i mobili (-10,8%) che per la telefonia (-5%).

In questo video, l'intervista a Claudio Bardazzi, responsabile dell’osservatorio Findomestic.

