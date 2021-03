Fondo Perduto per le partite Iva, un video tutorial spiega come richiederlo sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Come si richiede il contributo a fondo perduto di 1.000 euro del Decreto Sostegni sul portale dell'Agenzia delle Entrate? Lo spiega in questo video tutorial Giampiero Teresi, tributarista palermitano ed autore del blog Regime-Forfettario.it.

Da oggi è infatti possibile inviare le domande per il Fondo Perduto destinati a tutti i titolari di partita Iva. Sarà possibile richiedere il Fondo Perduto fino al 28 maggio 2021. Nel video la procedura completa per richiedere il Decreto Sostegni in completa autonomia, come potrai vedere la pratica da inviare è davvero semplice.

Chi può beneficiare del contributo a fondo perduto

Chi ha aperto Partita Iva nel 2021, fino al 23 marzo, riceverà 1.000 euro (anche senza calo del fatturato)

Chi ha aperto Partita Iva nel 2020, riceverà 1.000 euro (anche senza calo del fatturato)

Chi ha aperto Partita Iva nel 2019, riceverà come minimo 1.000 euro (anche senza calo del fatturato). Se la media delle perdite mensili 2020 rispetto al 2019 supererà determinati parametri, sarà possibile ricevere una cifra superiore

Chi ha aperto Partita Iva prima del 2019 (2018, 2017, ecc) potrà ricevere il Fondo Perduto solo se ha subito nel 2020 un calo del fatturato almeno del 30% rispetto al 2019. Solo in questo caso riceverà come minimo 1.000 euro. Se la media delle perdite mensili 2020 rispetto al 2019 supererà determinati parametri, sarà possibile ricevere una cifra superiore.

Come si richiede il Fondo Perduto del Decreto Sostegni

Si richiede direttamente accedendo al proprio Cassetto Fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per poter accedere dovrai però essere in possesso degli accessi, per cui pin, oppure spid, oppure Carta d’identità elettronica. Seguendo le istruzioni di questo video potrai richiedere il Fondo Perduto in autonomia.

