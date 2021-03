Affitto di case o ville al mare, in Sicilia boom di richieste per l'estate

Siamo al 29 marzo eppure la testa di molti siciliani è già proiettata alla prossima estate. Ovviamente situazione sanitaria permettendo, sono sempre di più le richieste di case e ville al mare per la stagione estiva.

Con i tanti dubbi legati alle partenze all’estero e con un’emergenza covid che non si è ancora sgonfiata, i siciliani stanno pensando sempre più al piano B per le prossime vacanze estive: ovvero affittare una casa o villa al mare: “La richiesta è altissima – dice Maurizio Santodonato, presidente di Fiai Assoimpresa Sicilia e agente Remax –. La pandemia ha cambiato il tipo di vacanza degli italiani, se prima si partiva o si andava in crociera, adesso con l’emergenza in corso si pensa più ad un alloggio vicino al mare. In un anno abbiamo davvero avuto un alto numero di richieste".

