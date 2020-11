Covid, attività commerciali in difficoltà. L'avvocato: "Possono rinegoziare l'affitto"

“Davanti al crollo del fatturato, e in attesa di capire se e quando arriveranno gli aiuti annunciati dai governi centrali e regionali, le attività commerciali hanno comunque la possibilità di risparmiare su alcuni costi che incidono sensibilmente sui bilanci di un’impresa”. È quanto spiega l’avvocato Alessandro Palmigiano, che con l’omonimo studio palermitano sta seguendo molte attività commerciali impegnate ad affrontare questo momento difficile contrassegnato dagli effetti delle chiusure e dei divieti disposti dopo la seconda ondata epidemica: “Se il Dpcm entrato in vigore il 26 ottobre aveva costretto molte attività ad abbassare la saracinesca – spiega Palmigiano –, gli ultimi provvedimenti hanno dato la mazzata finale all’economia della nostra isola, già fortemente compromessa. Palestre, cinema, centri benessere, bar, ristoranti e anche numerosi negozi hanno chiuso o hanno visto crollare il volume d’affari. E anche se alcuni adempimenti fiscali sono stati sospesi, restano comunque da onorare costi e spese come utenze e affitti”.

Ma proprio per le locazioni c’è la possibilità di negoziare una riduzione del canone, chiedere la sospensione o, nella peggiore delle ipotesi, congelare la procedura di sfratto. “In questo momento – aggiunge infatti l’avvocato Palmigiano – l’economia è in ginocchio e migliaia di piccole e medie imprese stanno facendo i salti mortali per non chiudere definitivamente l’attività. Una situazione eccezionale i cui effetti prescindono dall’impegno e dalle capacità di ciascun operatore, costretto suo malgrado a interrompere il ciclo economico non per volontà ma per decreto. Proprio per questo, negli ultimi tempi sono state pronunciate molte sentenze favorevoli agli esercizi in difficoltà che prevedono il blocco della procedura di sfratto e in alcuni casi agevolano la riduzione o sospensione del canone. La crisi e l’emergenza sanitaria passeranno, l’obiettivo adesso è contenere gli effetti”.

Video di Marco Gullà

