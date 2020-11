Coronavirus, la Fnp: "Anziani una risorsa per il Paese, certe affermazioni gravissime"

“Non si può tacere su determinate affermazioni (Toti, ndr) che seconde me sono dettate dalla mancanza di proposte”. Ad entrare sulla questione anziani e dichiarazioni del governatore Toti è Rosaria Aquilone, segretaria generale FNP (Federazione nazionale Pensionati) Cisl Palermo Trapani. “Gli anziani non sono improduttivi, hanno prodotto e continuano a produrre perché spesso con le loro pensioni aiutano anche le famiglie, ma il loro non è solo un sostegno economico. Restrizioni per gli anziani? Non è isolando gli anziani che si risolve il problema, gli anziani non contagiano ma come abbiamo visto spesso sono contagiati”.

