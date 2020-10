"Io compro siciliano", presentato a Palermo il progetto che promuove le eccellenze made in Sicily

È stato presentato stamattina a Palazzo d'Orleans a Palermo il progetto "Io compro siciliano", una vetrina on line delle eccellenze made in Sicily che vede il supporto anche della Regione Siciliana. L'obiettivo è far conoscere l'Isola nel mondo.

"Noi abbiamo sin da subito sostenuto l'iniziativa Io compro siciliano di questo gruppo di giovani- spiega il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci -, perché siamo convinti che in un mondo fortemente globalizzato, il nostro agroalimentare abbia tutte le caratteristiche per conquistare fette di mercato".

"Abbiamo molto apprezzato l'iniziativa - commenta l'assessore all'Agricoltura Edy Bandiera - di diffusione e di consapevolezza dell'importanza di consumare produzioni siciliane, eccellenze di qualità".

Attraverso una cooperazione si auspica la diffusione del marchio "Qualità Sicura", promosso dalla Regione Siciliana.

