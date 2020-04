Prezzo delle mascherine in fase 2, Federfarma: "Accordo con il governo o stop alla vendita"

Il segretario nazionale di Federfarma, il farmacista palermitano Roberto Tobia denuncia: sulle mascherine ancora nulla di fatto. E’ stato annunciato dall’autorità un prezzo controllato, ma le farmacie stanno ancora aspettando indicazioni ufficiali.

“Se non dovessero arrivare risposte dal Governo – dice Tobia a Gds.it – rischiamo di restare indietro e quindi avere meno mascherine in fase 2. Ovvio che in questo momento in cui è stato annunciato un prezzo concordato, è difficile per importatori e farmacisti effettuare degli acquisti non sapendo se il prezzo d’acquisto della mascherina sarà più alto o più basso. Il rischio è proprio questo, la confusione che si sta generando in vista di una fase fondamentale e che rappresenta un banco di prova per tutti”.

