Biglietti aerei per la Sicilia, Assoimpresa: "Costi troppo alti" - Video

In Sicilia, come ogni anno in estate, è boom di presenze: da Palermo a Catania per passare da San Vito lo Capo a Taormina, la Sicilia sorride per un turismo che cresce. C’è però una tassa, in Italia, che colpisce migliaia di lavoratori e ben 52mila studenti siciliani: è “l’imposta sul rientro”.

In estate in molti tornano sull’isola ma spesso i biglietti aerei hanno un costo decisamente elevato e se ad agosto si vuole tornare in Sicilia per esempio da Milano, il costo del biglietto supera anche i 500 euro.

Una tassa troppo salata per chi vuole raggiungere la nostra isola anche per un breve periodo di vacanza come dice Mario Attinasi, presidente di Assoimpresa: “Diventa tutto molto più complicato - dice Attinasi - ci sono costi molto salati per un biglietto di sola andata per la Sicilia”.

Anticipare l’acquisto non serve quasi a nulla: se il 6 gennaio si prova già a comprare un Milano-Catania o Milano-Palermo per la settimana di ferragosto, il costo passa da una media di 90 euro a circa 300 euro, solo andata.

© Riproduzione riservata