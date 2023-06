Tanta buona cucina, ricette e gag. C’è Ponte su Tgs per tutti i... gusti

Ci sono la carbonara ma senza tanto uovo, e la pasta sparacelli e pancetta, debitamente affumicata; c’è l’arancina rigorosamente femmina, e ci si mette in gioco con la pizza ma deve essere bassa e croccante. In un momento in cui nascono e muoiono a velocità impressionante, le trasmissioni di cucina dove si discute da sapienti sulla bontà di un pomodorino Pachino rispetto ad un pizzutello…, beh Ernestomaria Ponte ha deciso di mettersi anche lui in gioco, ma alla maniera sua. Ovvero ricette sì, ma molto pop. Accanto al comico in questa sua nuova avventura – la prima condotta sul piccolo schermo – ci saranno sempre un ospite e uno chef. Si comincia domani e si andrà avanti almeno per tutto giugno: «Di che pasta sei» andrà in onda ogni mercoledì (alle 21,30 e alle 22) e ogni sabato (stessi orari) su Tgs, canale 12 del digitale terrestre; e su Rtp, canale19 a Messina e provincia, una produzione delle due emittenti ospitata tra CreZiPlus e Braciera in villa.

«A tavola in tv. Non davanti alla tv, bensì nel bel mezzo di un programma», avverte Ponte che nella prima puntata avrà accanto lo showman Massimo Minutella per preparare insieme fettuccine gamberi e zucchine. «Sono sicuro che questa miscela di cucina, popolarità, ricette e gag avrà un bel successo: sono puntate veloci, neanche mezz’ora ciascuna, il tempo veramente di cucinare insieme un piatto di pasta».Ma da dove è spuntata questa passione per i fornelli? «Cucino da sempre, in maniera molto pop, non come Clelia (futura moglie visto che convoleranno il 24 giugno) che va a toast. Però io sono un buono e addirittura l’ho voluta come ospite in una delle puntate». In un’altra ci sarà il direttore artistico di Tgs, Salvo La Rosa. «Abbiamo preparato la pizza con i grani antichi siciliani - ride - e ce la siamo cavata benissimo. Sarà una trasmissione leggera e veloce, attenta ai nuovi pubblici, ai giovani, alle coppie che amano cucinare insieme. In questo periodo sia in tv che soprattutto sui social, siamo invasi dai masterchef, e allora perché non affidare una cucina a un comico?». Senza contare che a Ernestomaria cucinare piace parecchio, sin dai tempi di mamma Olga che prendeva ordinazioni tra i suoi amici, quando preparava il couscous. «E infatti in una delle ultime puntate lo preparerò anche io, è una vera passione, sin dall’incocciatura.

Vedrete». Oltre a Clelia Cucco e a Minutella, tra gli ospiti ci sarà Marco Manera: «Abbiamo preparato una carbonara con una grattata di tartufo - dice Ponte - anche se io non amo l’uovo, la frittata la riempio di patate e cipolle e ci svacantu sopra chili di parmigiano». A un’altra buona forchetta, Antonio Pandolfo è toccata la pasta col tonno di mamma Olga; per Stefano Piazza un classico, la pasta con le sarde a mare; per i Badaboom – Alessandro cucina, Giuliana usa le padelle per altro – sparacelli e pancetta croccante; Cris Clun si è mangiato l’arancina, e con l’amico napoletano Marco Simeoli – con cui Ernesto è in scena all’Agricantus con Etna vs Vesuvio. Storia di Borbone e Gattopardi – ha avviato una battaglia a colpi di pizza. «Prima della fine della serie spero di preparare una bella minestra di tenerumi, e il mio famoso couscous: io sono uno da esperimenti, e quindi l’ho già provato al nero di seppia, con sarde e finocchietto, con broccolo arriminato e, per non fare torto a nessuno, anche col ragù di salsiccia …». Provare per credere.

© Riproduzione riservata