Dalla Marvel all'amore per Monna Lisa: il nuovo lavoro di Rizzo e Bonaccorso

E' così dal 2009: il primo a parlare è Marco, il giornalista, poi il microfono passa finalmente a Lelio, ma il suo amico e collega ha già detto tutto e tocca trovare spunti originali da aggiungere. Sono passati circa tredici anni da quando Lelio Bonaccorso e Marco Rizzo sedevano accanto insieme per la prima volta davanti a un pubblico con in mano un libro. Prima con “Peppino Impastato. Un giullare contro la mafia”, poi con “Salvezza” i due scrittori e disegnatori siciliani, oggi firme Marvel, Disney e Dc Comics, si apprestavano a diventare le penne di punta del graphic journalism italiano.

“Per amore di Monna Lisa. Il più grande furto del XX secolo” è il loro libro numero dodici insieme. La presentazione, in anteprima nazionale, nel pomeriggio di oggi alla Feltrinelli di Palermo.

Con un tratto che ricorda i cartoni Warner bros degli anni '60, il duo siciliano racconta la storia di Vincenzo Peruggia, l’uomo che rubò la Gioconda per portarla in Italia. Una vicenda che fece grande scalpore all’epoca: il capolavoro di Leonardo fu ritrovato solo l’11 dicembre 1913, dopo oltre due anni di indagini. Il poeta Apollinaire e un giovane Picasso vennero accusati del furto, il direttore del museo fu pubblicamente umiliato e costretto a dimettersi. Peruggia custodiva il dipinto sotto il letto, nel degrado dei quartieri in cui vivevano gli immigrati.

“E' una di quelle storie che più approfondisci più spuntano nuove sfaccettature, curiosità. – spiega Rizzo – Non è nemmeno tanto lontano da quello che abbiamo fatto in passato: è la storia di un migrante italiano, una storia piena di avvenimenti e svolte incredibili ma nonostante ciò poco nota”.

Intrecciando la realtà all’immaginazione, Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso realizzano un’opera scrupolosa e appassionata di cronaca e denuncia che, attraverso uno spaccato di vita parigina, restituisce alla memoria un gesto folle e romantico. L'ennesimo lavoro firmato Rizzo-Bonaccorso, uscirà in tutte le librerie giovedì. A moderare l'incontro, l'amica e autrice Stefania Auci, celebre per la saga dei Florio.

