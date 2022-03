Dedicata a Sebastiano Tusa la Giornata dei beni culturali siciliani: musei e parchi gratis

Celebrazioni per la "Giornata dei beni culturali siciliani". La manifestazione, per l’occasione, è dedicata alla memoria di Sebastiano Tusa, l'archeologo e assessore regionale ai Beni culturali tragicamente scomparso nel disastro aereo avvenuto in Etiopia il 10 marzo del 2019.

Per la ricorrenza, voluta dal presidente della Regione, Nello Musumeci sin dal 2020, i parchi archeologici, i musei, le gallerie, le biblioteche della Regione Siciliana vengono aperti gratuitamente al pubblico, previa prenotazione sulla piattaforma Youline e nel rispetto delle misure anti-Covid.

“Oggi è una grande giornata - dice l’assessore ai Beni Culturali, Alberto Samonà - una giornata che avvicina i siciliani alla cultura e che vogliamo dedicare al grande Sebastiano Tusa che ci ha lasciato un’immensa eredità”.

All’Arsenale della Marina Regia di Palermo, dove è in corso l’ esposizione su Sebastiano Tusa, è stato presentato il libro-catalogo della mostra: “Ricordiamo Sebastiano - aggiunge Samonà - con tutti quelli che hanno lavorato e collaborato con lui, presentando questo eccezionale libro catalogo”.

l'intervista all'assessore regionale ai Beni culturali, Alberto Samonà

