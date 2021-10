I Negramaro e il tour senza date in Sicilia: "Nessun palazzetto può ospitarci, trovateci un posto"

Date che vengono rimandate e restrizioni di capienza legate all'emergenza sanitaria, ma tra i disagi dei musicisti in tour c'è anche la difficoltà di non riuscire a cantare in tutto il territorio nazionale. Il tour invernale dei Negramaro, ad esempio, previsto per marzo 2022, quest'anno non toccherà la Sicilia. E il problema sembra essere la mancanza di strutture al chiuso messe in regola in grado di ospitare il concerto.

“Abbiamo chiesto di avere una data in Sicilia ma non è stato possibile, – spiega Andrea De Rocco dei Negramaro - Purtroppo il posto più vicino è Reggio Calabria. Penso in Sicilia manchi una struttura, un palazzetto che abbia tutto in regola per poter ospitare un concerto dei Negramaro”.

“Io non sono un tecnico, sono un artista – sottolinea - quindi non so precisamente che cosa manca fatto sta che non c'è un palazzetto che ci ospita. Abbiamo chiesto di avere una data in Sicilia ma non è stato possibile”. De Rocco è dispiaciuto: “I fans ci inviano messaggi, ci chiedono: 'perché non volete venire in Sicilia?'. Ma non è che i Negramaro non vogliono venire in Sicilia, anzi, Giuliano è siciliano!”. Conclude speranzoso, con l'augurio di reinserire presto una tappa nell'Isola: “Forza Sicilia! Trovate un posto”.

