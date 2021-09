"Non dire una parola", online il video del singolo di Baby K e Alvaro Soler girato in Sicilia

È online il video ufficiale di "Non dire una parola", il singolo che vede per la prima volta collaborare la regina delle hit italiane Baby K (con 15 dischi di Platino, 4 dischi d’oro e un disco di Diamante in bella vista) e il cantautore spagnolo/tedesco Alvaro Soler (che in Italia ha totalizzato oltre 20 dischi tra oro e Platino).

Il video, scritto e ideato da Baby K per la regia di Mauro Russo (una produzione Boroalco.tv), è stato girato in Sicilia (Soler appare nello storico Cantiere Navale Rodolico di Aci Trezza) e vede protagonisti i due giovani artisti intenti a raccontare attraverso le immagini la storia di un amore giunto ormai ad un bivio. Come ha raccontato Baby K: "da una parte c'è la voglia di libertà e dall’altra la paura di rinunciare ad una storia importante".

Il brano (già disponibile in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica) è stato scritto da Claudia Nahun (vero nome di Baby K), Alvaro Soler, Stefano Tognini e Jacopo Ettorre e prodotto da Zef. "Non dire una parola" è inserito nella versione digitale dell’ultimo album della cantautrice italiana "Donna sulla luna" (album prodotto dalla This is it di Baby K e distribuito dalla Columbia Records/Sony Music Italy) che contiene anche i successi "Non Mi Basta Più" feat. Chiara Ferragni (3 volte disco di Platino e 70 milioni di views su YouTube), "Playa" (2 volte platino e 62 milioni di views su YouTube), "Buenos Aires" (oltre 12 milioni 600 mila views su YouTube), brano "Pa ti" feat. Omar Montes (disco d’Oro) e "Mohicani" (2 volte Platino).

Alvaro Soler si aggiunge così all’elenco di collaborazioni italiane e internazionali presenti nell’ultimo album di Baby K: Boomdabash, Gigi D’Alessio, Omar Montes, Chiara Ferragni e gli esponenti della scena urban italiana Tedua, Samurai Jay, Boro Boro, Giaime, Enzo Dong e Lele Blade.

