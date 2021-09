Carmen Consoli torna con un nuovo singolo e canta in Sicilia: concerti a Palermo e Catania

Torna Carmen Consoli: è uscito «Una domenica al mare», primo singolo estratto dal nuovo album di inediti «Volevo fare la rockstar», in arrivo il 24 settembre per Narciso/Polydor - Universal Music.

Con «Una domenica al mare» Carmen riprende alcuni dei temi a lei più cari e dei tratti stilistici e compositivi distintivi, e li proietta verso prospettive più ampie: la vita nuova che ci aspetta oltre le nubi, la possibilità di vivere con maggior pienezza la libertà, i sogni, le relazioni purché guidati dal cuore.

Carmen invita a riprendersi i propri tempi e torna su un altro tema a lei caro: quello dell’armonia con la Natura.

Anche musicalmente «Una domenica al mare» anticipa i quadri sonori dell’album, con ampi spazi strumentali che spiegano in note il tipo di emozione del suo sentire. Carmen, in controtendenza rispetto al panorama musicale generale, usa parentesi strumentali per dare compattezza e pienezza al testo, firmando lei stessa non soltanto la composizione del brano, ma qui firma anche le raffinate partiture d’archi e l'orchestrazione, delicata e intensa.

In attesa dell'album, annunciato il nuovo tour nei teatri italiani. Fra le tappe anche Catania (15 e 16 dicembre - teatro Metropolitan) e Palermo (17 e 18 dicembre - teatro Al Massimo).

© Riproduzione riservata