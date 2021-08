Dai castelli alle botteghe: due weekend alla scoperta dei Borghi dei Tesori, i centri siciliani coinvolti

Due weekend dedicati alla scoperta dei borghi siciliani. Oggi e domani, il 4 e il 5 settembre sarà possibile visitare castelli medievali, salire su una barca dei pescatori, oppure sedersi al tramonto di fronte ad un eremo.

E ancora visitare un mulino, sedersi tra i banchi di legno. Lanciarsi da una rupe attaccati a un filo d’acciaio o scendere in un canyon. Per la prima volta i piccoli centri hanno deciso di mettere in rete i loro tesori sotto la Fondazione Le Vie dei Tesori.

Attraverso guide in presenza e audio guide, sarà possibile ascoltare la storia di questi luoghi fra passeggiate, trekking, attività. In programma anche degustazioni, visite ad atelier di artisti e botteghe di artigiani. Dalle 16 alle 22 sarà possibile consultare il sito https://leviedeitesori.com/borghideitesori per prenotare e acquistare i coupon.

I borghi in Sicilia che aderiscono sono:

Bivona, Burgio, Caltabellotta, Naro, Sambuca (Agrigento)

Butera, Montedoro, Sutera, Vallelunga Pratameno (Caltanissetta)

Licodia Eubea, Militello Val di Catania, Piedimonte Etneo (Catania)

Centuripe e Sperlinga (Enna)

Castelmola, Condrò, Frazzanò, Graniti, poi Mirto, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, San Marco d’Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore Fitalia, Santa Lucia del Mela, Savoca (Messina)

Baucina (che partecipa solo il secondo weekend), Blufi (che si sta riorganizzando dopo i devastanti incendi), Bompietro, Caccamo, Castelbuono, Castellana Sicula, Castronovo, Collesano, Contessa Entellina, Gangi, Geraci Siculo, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Lercara Friddi, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, Vicari (Palermo).

Chiaramonte Gulfi e Monterosso Almo (Ragusa)

Buccheri e Portopalo di Capo Passero (Siracusa).

© Riproduzione riservata