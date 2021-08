"Jungle Cruise", il trailer del nuovo film targato Disney con Emily Blunt

Trae ispirazione da una delle "giostre" più antiche di Adventureland a Disneyland, nata nel 1955, Jungle Cruise, film di avventura in pieno stile Disney, diretto da Jaume Collet-Serra, con protagonisti un’inedita coppia composta da Dwayne Johnson (the Rock) ed Emily Blunt, in sala e anche disponibile su Disney+.

Siamo agli inizi del 20esimo secolo in piena foresta amazzonica dove il rio delle Amazzoni è il luogo dove si svolgono le avventure della ricercatrice britannica Lily Houghton e il suo un pò meno avventuroso fratello MacGregor (Jack Whitehall) in una spedizione guidata dal capitano Frank Wolff (Johnson), alla ricerca di un antico albero con straordinarie capacità curative, in grado di cambiare il futuro della medicina.

Edgar Ramirez, è visibilmente il più felice di tutti di far parte di questo film e questa squadra. L’attore di origine Venezuelana nel film interpreta il capitano Aguirre, un soldato vittima di una maledizione e in cerca di vendetta:

"Vengo da un paese dell’Amazzonia e mi rende molto felice far parte di un film che si basa su una delle più iconiche giostre di Disneyland e che fa parte di un universo storico, quello Disney" dichiara.

Paragonata da Dwayne Johnson ad Indiana Jones, Emily Blunt risponde ad una domanda su quale personaggio le sia più affine, Lily Houghton o Mary Poppins?

Inaspettatamente risponde: "Probabilmente mi sento un po' più vicina a Lily. È un po' più incasinata, come me , mentre Poppins è sempre perfetta e non perde mai il controllo e non credo di essere così nella vita. Per questo direi Lily".

In una conferenza mondiale su Zoom, i due protagonisti insieme ai comprimari Whitehall e colui che potremmo definire una sorta di villain della storia, Edgar Ramirez, ci accompagnano lungo il percorso del film, co-prodotto dallo stesso Johnson.

Un film di avventura, una storia d’amore, di amicizia, che punta sulla chimica evidente della coppia Blunt-Johnson come i due confermano proprio ad inizio incontro:

"Appena ci siamo incontrati, ho sentito che saremmo diventati amici per la vita, per lo scambio di battute rapide, come nel ping pong" commenta subito Emily Blunt.

Concorda Johnson:

"È verissimo, ne abbiamo parlato tanto con Emily in questi giorni. In queste cose uno spera che sia così con la propria co-star perchè a volte purtroppo invece, si è costretti, recitando, a fingere una chimica che non si crea naturalmente".

The Rock ha totalmente abbracciato il progetto di Jungle Cruise diventandone anche co-produttore.

L’attore spiega l'attrazione per film sin dalla sceneggiatura:

"Quando ho letto la sceneggiatura l’ho trovata davvero buona e ne ho colto subito il potenziale - racconta - e c'era l’opportunità di ripercorrere l'amatissima e iconica avventura Disney del 1955 quando il parco fu fondato. Questa era una creatura firmata Walt Disney".

"In più - aggiunge Johnson - c'erano molti elementi del film che mi hanno fatto sentire a mio agio e mi hanno fatto dire sì, anche in veste di co-produttore. Abbiano sviluppato il progetto, è arrivato ad un buon punto in cui ci serviva un bravo regista e poi la mia co-star, questa splendida Indiana Jones in versione femminile che vedete qui vicino a me" conclude rivolgendosi a Emily Blunt.

