Tornano Tony Bennett e Lady Gaga, di nuovo insieme a New York per l'ultima esibizione

Tony Bennett e Lady Gaga tornano a collaborare e si esibiranno per l’ultima volta insieme in due attesissimi concerti il 3 e 5 agosto alla prestigiosa Radio City Music Hall a New York City.

Due eventi speciali e imperdibili che faranno contenti tutti i fan della poliedrica popstar che torna qui in 'versione jazz' in coppia con il mostro sacro della musica, Tony Bennett, in occasione del suo compleanno proprio il 3 agosto.

"Sono onorata e felice di festeggiare il 95esimo compleanno di Tony assieme a lui con questi due concerti speciali", scrive Lady Gaga sul suo profilo Twitter. Il loro disco di collaborazioni jazz "Cheek to Cheek", uscito nel 2014, ha conquistato il pubblico e la critica di tutto il mondo tanto da debuttare al primo posto della classifica americana degli album Billboard 200 e nella Top Ten italiana alla posizione n.6.

Il disco ha poi vinto 1 Grammy Award come Miglior album pop tradizionale. L’inedita coppia artistica si è incontrata per la prima volta nel 2011 dopo che entrambi si erano esibiti sul palco del Robin Hood Foundation Gala a New York City. In quell'occasione Bennett chiese a Gaga di duettare con lui per "DUETS II", il disco che Tony stava iniziando a registrare in quel periodo. Il risultato fu la splendida cover di "The lady is a tramp", che spianò la strada ad un vero e proprio album assieme, "Cheek to Cheek" appunto.

