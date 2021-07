Francesco De Gregori live in Sicilia con i migliori successi: tappe a Enna, Taormina e Bagheria

Tornano i concerti live di Francesco De Gregori che in questa estate 2021 fa tappa anche in Sicilia. Il cantautore porterà in giro nelle principali location all'aperto di tutta Italia "De Gregori & Band Live - Greatest Hits". Le canzoni più famose e significative del suo repertorio echeggeranno anche a Enna, a Taormina e a Bagheria.

Tutto pronto al Castello di Lombardia a Enna per accogliere il concerto di Francesco De Gregori venerdì 16 luglio. Il giorno dopo, sabato 17, tappa al Teatro antico di Taormina. Il cantautore conclude il tour siciliano domenica 18 luglio a Piazza Stazione a Bagheria (Palermo), ospite del GoGreen Festival.

Tutti gli spettacoli saranno organizzati nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

La band che accompagnerà De Gregori sul palco è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di Biase (hammond) e Simone Talone (percussioni).

In questo video Francesco De Gregori ripropone, insieme ad Antonello Venditti, "Roma Capoccia". La canzone scritta da Venditti quando aveva solo 14 anni lo ha consacrato nella storia della canzone italiana. Non tutti però sanno che nel 1972 il brano fu inserito nell'album Theorius Campus, esordio suo e di Francesco De Gregori. Come singolo è stato pubblicato come lato B del 45 giri Ciao uomo/Roma capoccia, tuttavia la canzone ebbe tanto successo che qualche anno più tardi l'LP fu ristampato proprio con questo titolo.

