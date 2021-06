Arriva il remake di "Altrimenti ci arrabbiamo": la scena cult con Bud Spencer e Terence Hill

Nel cinema si sa il terreno del remake è piuttosto scivoloso. Il rischio di non eguagliare l’originale è sempre in agguato, con la paura di non accontentare le aspettative di chi il capitolo I l’ha amato all’inverosimile, magari rivendendolo decine di volte senza stancarsi e persino ripetendo le battute a memoria.

Figuriamoci quando si decide di riproporre sullo schermo un film cult tra i cult come "Altrimenti ci arrabbiamo", pellicola del 1974 che ha consolidato il successo di una coppia ancora oggetto di culto: Bud Spencer e Terence Hill. Sarà per questo timore reverenziale, sarà per la fifa nel sostenere il confronto, fatto è che gli ideatori più che ad un remake hanno pensato alla formula del reboot, tradotto in italiano spicciolo equivarrebbe ad una nuova versione, una riedizione apertamente ispirata all’originale.

La stessa Lucky Red, annusando nell’aria il furore dei più accaniti fan pronti ad esternare il proprio malcontento con il coltello fra i denti e le dita sulla tastiera, si sono affrettati a parlare di "omaggio ad un film che è diventato di culto per più di una generazione".

Un annuncio arrivato in contemporanea con l’inizio delle riprese di questa versione moderna e aggiornata.

Riecco l'iconica scena del film in cui Ben (Bud Spencer) e Kid (Terence Hill) sfuggono all'assassino incaricato di ucciderli.

© Riproduzione riservata