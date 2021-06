Giovanni Allevi torna con "Kiss me again": "Suono l'entusiamo di un nuovo inizio"

Giovanni Allevi, dopo l’album Equilibrium per pianoforte e orchestra sinfonica e Hope per coro polifonico e orchestra, ritorna al suo strumento prediletto con un brano per pianoforte solo. Kiss me again, questo il titolo della composizione disponibile su tutte le piattaforme digitali, racconta gli abbracci, i baci e i momenti di incertezza che tutti noi abbiamo condiviso e vissuto.

"Kiss me again - racconta Allevi - segna il mio ritorno al pianoforte dopo un lungo periodo di riflessione. La ballad è un’esplosione lenta e leggera di positività. Spero possa regalare a tutti l’entusiasmo per un nuovo inizio, la voglia di ricominciare ad inseguire i propri sogni, senza darla vinta al destino. Avere finalmente la possibilità di eseguirla dal vivo nei prossimi concerti estivi è un’emozione travolgente, perchè mi riporta al tormento, alle speranze e alla gioia liberatoria che tutti abbiamo attraversato e che stiamo ancora vivendo".

