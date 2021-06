In un film aspetti e stereotipi delle relazioni omosessuali: il trailer di "Maschile singolare"

Maschile singolare - girato a Roma, poche settimane prima dello scoppio della pandemia - è su Amazon Prime Video, prodotto da Rufus Film in collaborazione con MP Film.

Protagonisti principali sono Antonio, Denis e Luca interpretati rispettivamente da Giancarlo Commare, Eduardo Valdarnini e Gianmarco Saurino. Nel cast anche Michela Giraud nel ruolo di Cristina.

Opera prima per Alessandro Guida e Matteo Pilati, scritta insieme a Giuseppe Paternò Raddusa. La crisi di una coppia omosessuale, lo spaesamento di Antonio (Giancarlo Commare), immerso a capofitto in una nuova esistenza da single che genera in lui un rilevante disagio, disorientamento.

Una separazione avvenuta dopo 12 anni di matrimonio per scelta di Lorenzo (Carlo Calderone) che confessa di essersi innamorato di un altro uomo. Una scelta che porta, così come tutti i ‘lutti bianchi’, Antonio ad affrontare questo appuntamento con il dolore, improrogabile, ed a rimboccarsi le maniche per farsi piacere dal nuovo padrone di casa, Denis (Eduardo Valdarnini). La voglia di ricostruire un nido d’amore si scontra con l’inevitabile convivenza con la solitudine.

“Fin da piccoli ci dicono che per essere felici bisogna essere in due, poi cresci e ti fai le tue di regole. Prima di cercare l’amore, devi trovare te stesso”.

Un film che cerca di scandagliare gli aspetti e gli stereotipi delle relazioni omosessuali, talvolta anche in chiave comica. Una commedia che si dimostra moderna nell’utilizzo di alcune tecniche narrative. Moderna e, forse, di formazione: si ride e quindi inevitabilmente si riflette, nel bene o nel male. Una modernità con cui una fetta di società, deve fare i conti.

