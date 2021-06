Giornate Fai, caserme dei carabinieri aperte in Sicilia: "Segno della nostra vicinanza ai cittadini"

Otto caserme storiche dell'arma dei carabinieri in Sicilia sono aperte nell'ambito delle giornate Fai di Primavera oggi a domani. Il comandante della legione carabinieri Sicilia, generale di brigata Rosario Castello, ha aperto alle visite dei cittadini alcune caserme di interesse storico-artistico-culturale della Sicilia.

"Apriamo le porte delle nostre caserme - spiega Castello - come testimonianza della vicinanza delle istituzioni ai cittadini".

In Italia ci sono circa 5 mila stazioni carabinieri e in Sicilia questa straordinaria aderenza al territorio è espressa da 413 Stazioni e da 7 tenenze carabinieri, presenti nei 390 comuni dell'isola. Le caserme che si potranno visitare sono la caserma "Biagio Pistone", Palazzo Vadalà ad Agrigento, la caserma "Vincenzo Giustino" a Catania, la caserma "V.B. Giovanni Calabrò" ad Enna, Il comando Legione carabinieri "Sicilia" caserma "Carlo Alberto dalla Chiesa" a Palermo, la caserma della stazione dei carabinieri di Ragusa Ibla ex Scuderie, la stazione carabinieri di Ispica "Sala della memoria", la stazione carabinieri di Siracusa Ortigia chiostro interno e a caserma della della compagnia carabinieri di Marsala, Villa Araba.

