L'Orchestra Sinfonica Siciliana pronta alla stagione estiva: oltre 30 eventi in tutta l'Isola

La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana si prepara a partire con la stagione estiva, firmata dalla nuova direttrice artistica della Foss Gianna Fratta, che commenta: “le caratteristiche della stagione estiva sono l’eterogeneità, perché abbiamo scelto di non fare solamente musica classica, e il decentramento, perché ci siamo sì dedicati alle attività nella città di Palermo, ma anche in tanti comuni della Sicilia, dato che l’Orchestra Sinfonica Siciliana, come il nome suggerisce, è l’orchestra della regione”.

In programma c’è una fitta e variegata serie di appuntamenti che mira ad intercettare nuovi segmenti di pubblico: i giovani, in particolare, per i quali è pensato, per esempio, il concerto “The Queen - Barcelona Opera Rock” dedicato alle hit del famoso gruppo inglese, ma anche altre esibizioni gratis o a prezzo agevolato.

La Foss però non dimentica il suo target più affezionato, al quale dedica il grande galà lirico, del 26 e 27 giugno, con quattro voci siciliane note in tutto il mondo, e la stagione cameristica ne plein air al Giardino dei Giusti, ogni giovedì. La Foss estiva inoltre viaggerà per la Sicilia: sarà ospitata in oltre dieci località regionali, per oltre 30 eventi. “Il rilancio della cultura siciliana parte dai nostri teatri più belli - commenta Manlio Messina, assessore regionale al turismo, sport e spettacolo - la Foss è una delle realtà europee più interessanti che ha bisogno di essere rilanciata: siamo qui per questo”.

