"Crudelia", i Maneskin doppiatori della versione italiana del nuovo film Disney

I Maneskin doppiatori nella versione italiana del nuovo film Disney, Crudelia. Dopo il trionfo all'Eurovision grazie al loro brano "Zitti e buoni", già vincitore al festival di Sanremo, la band romana ha deciso di far parte del progetto di doppiaggio della pellicola in uscita su Diney+ venerdì. In particolare il frontman Damiano David e la bassista Victoria De Angelis hanno doppiato l’assistente della Baronessa Jeffrey (Andrew Leung) e una fashion reporter.

Damiano ha anche cantato un pezzo della colonna sonora, "I wanna be your dog" dei The Stooges.

