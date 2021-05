Claudio Baglioni, nel 1969 il suo primo singolo "Un favola blu" - Video

Era il 1969 quando Claudio Baglioni pubblicava il suo prima singolo, "Una favola blu". Un disco che sul lato B conteneva un'altra canzone, diventata una delle icone della sua discografia, ossia "Signora Lia".

Entrambe le canzoni furono poi incluse nell'album di debutto di Baglioni. In particolare la hit "Signora Lia" sarà poi ripresa anche in "Un cantastorie dei giorni nostri".

Pur essendo un cantautore, la sua casa discografica allora preferì farlo debuttare con un brano scritto da altri. Con "Una favola blu", Baglioni partecipò successivamente a "Un disco per l'estate". Nel 1971, José Feliciano ne cantò una sua personale versione, sempre cantata in italiano ma mai pubblicata in Italia. Il brano uscì invece in Germania e qualche altro paese. Fra questi anche la Turchia.

© Riproduzione riservata