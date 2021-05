Film campione di incassi, "Il primo Natale" di Ficarra e Picone vince il biglietto d'Oro del Cinema

Sono 'Tolo Tolo' di Checco Zalone, 'Il primo Natale' di Ficarra e Picone e 'Pinocchio' di Matteo Garrone i tre film campioni d’incasso nel 2020 che si aggiudicano i biglietti d’Oro del Cinema italiano, i premi assegnati dall’ANEC ai film che nel campione Cinetel hanno venduto più biglietti nel periodo dicembre 2019-novembre 2020, in una stagione cinematografica purtroppo interrotta bruscamente dall’emergenza sanitaria.

Ai registi, sceneggiatori e protagonisti dei tre titoli, che si posizionano rispettivamente al primo, secondo e terzo posto, sono state consegnate, di persona o in collegamento, in occasione delle giornate professionali di Cinema «Reload», un’edizione eccezionale del tradizionale evento di filiera organizzato dall’ANEC in collaborazione con ANICA e con il sostegno del ministero della Cultura le Chiavi d’oro del successo: Salvo Ficarra e Valentino Picone, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini per 'Il primo Natale', Matteo Garrone, Massimo Ceccherini, Federico Ielapi e Susanna Proietti, in ricordo del padre Gigi Proietti, per 'Pinocchio'.

Biglietto d’Oro anche a Medusa Film, Warner Bros Italia e 01 Distribution, prime tre distribuzioni in assoluto della stagione. Sono stati consegnati anche i premi ai talenti emergenti: il Premio ANEC «Claudio Zanchi» agli interpreti è stato assegnato a Benedetta Porcaroli per '18 regali' e a Pietro Castellitto per 'I Predatori', che vince anche il Premio ANEC «Pietro Coccia» ai registi, insieme ad Alice Filippi per 'Sul più bello'.

Assegnati i biglietti d’Oro all’esercizio cinematografico: tra i multiplex con più spettatori in assoluto con 15 o più schermi vince il The Space Cinema Parco Dè Medici di Roma, tra quelli da 8 a 14 schermi l’UCI Cinemas Porta di Roma mentre il cinema Victoria Multiplex di Modena si aggiudica il premio come complesso, con almeno 8 schermi, con la media schermo più alta.

Per gli altri complessi, i premi vengono attribuiti alla monosala, alla multisala da 2 a 4 schermi e alla multisala da 5 a 7 schermi, secondo le diverse fasce di popolazione delle località in cui sono ubicati. Per le monosale vengono premiati: Cinema Giuseppe Verdi di Breganze (località fino a 50 mila abitanti), Cinema Roma di Trento (da 50 mila a 200 mila abitanti), Cinema Kappadue di Verona (da 200 mila a 500 mila) e il Cinema Nuovo Sacher di Roma (oltre 500 mila abitanti).

Per le multisale da 2 a 4 schermi ricevono il premio: il Cynthianum di Genzano (fino a 50 mila abitanti), Multisala Moderno di Sassari (da 50 mila a 200 mila), Multisala Odeon di Bologna (da 200 mila a 500 mila), Multisala Jolly di Roma (oltre 500 mila abitanti). Per le strutture da 5 a 7 schermi i vincitori sono: Multisala Metropolis di Bassano del Grappa (fino a 50 mila abitanti), Andromeda Maxicinema di Brindisi (da 50 mila a 200 mila), Multicinema Galleria di Bari (da 200 mila a 500 mila abitanti), Citylife Anteo di Milano (oltre 500 mila abitanti).

© Riproduzione riservata