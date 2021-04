Miglior cortometraggio, "L'oro di famiglia" del siciliano Pisano in nomination al David di Donatello

Si aggiudica una nomination al David di Donatello per il miglior cortometraggio dell’anno “L’oro di famiglia”, un film di Emanuele Pisano originario di Scordia in provincia di Catania.

La trama racconta di un giovane ladruncolo e di una rapina andata male; tra la refurtiva, un oggetto cattura la sua attenzione: non oro, non argento e non antichi cimeli, ma qualcosa di molto più prezioso che vale la pena restituire.

Il protagonista visto dal regista rappresenta "l'emblema di ognuno di noi, - si legge in una nota - specchio di se stessi ma soprattutto riflesso dello stesso Pisano".

