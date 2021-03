Fabrizio Frizzi, moriva tre anni fa il conduttore gentile della tv italiana: l'ultima apparizione

Era il 26 marzo 2018 quando moriva Fabrizio Frizzi, il conduttore gentile della tv italiana.

Nei suoi tanti anni di carriera ha condotto una lunga serie di programma come quiz, varietà e talent show come Miss Italia, Europa Europa, I fatti vostri, Scommettiamo che...?, Luna Park, Domenica in, Per tutta la vita...?, Cominciamo bene, Soliti ignoti e L'eredità.

Figlio di un distributore cinematografico di Bologna, e fratello del noto compositore Fabio, frequentò le scuole elementari a Roma alla Cesare Nobili nel quartiere Balduina. Si diplomò al liceo classico dell'istituto San Giuseppe Calasanzio, per poi iscriversi a Giurisprudenza presso la Sapienza - Università di Roma. Studi poi interrotti dopo quattro esami.

Sposato con Carlotta Mantovan, i due hanno avuto una bambina.

Il 23 ottobre 2017 fu colto da una lieve ischemia cerebrale mentre stava registrando una puntata del quiz L'eredità. Due anni dopo, il 19 gennaio 2018 fu ospite con Antonella Clerici nel programma di interviste Ieri e oggi. In quell'occasione, Frizzi rivelò di non aver superato i problemi di salute ma di combattere in nome della piccola figlia Stella.

Colto da ictus, cinque mesi dopo ossia il 25 marzo 2018, durante L'Eredità, le sue condizioni peggiorarono improvvisamente. Ricoverato d'urgenza, non superò la crisi e morì alle 4:30 di mattina del 26 marzo. Aveva 60 anni.

Una notizia che lasciò tutti senza parole, visto che fino alla sera prima Frizzi era andato in onda col suo programma. In questo video, infatti, Frizzi appare per l'ultima volta in tv, durante il gioco finale de L'Eredità.

