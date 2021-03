"Speravo de morì prima" al via stasera la miniserie su Francesco Totti: il trailer

Basata sull'autobiografia "Un capitano" scritta da Paolo Condò, inizia stasera su Sky la nuova serie tv dedicata a Francesco Totti - interpretato da Pietro Castellitto - e ai suoi ultimi anni di carriera.

"Speravo de morì prima", questo il titolo, passa in rassegna anche la vita privata dell'ex capitano della Roma, con attori e attrici nei panni di familiari e amici dell'ex calciatore. Greta Scarano sarà Ilary Blasi mentre Gianmarco Tognazzi vestirà i panni di Luciano Spalletti, l'allenatore con il quale Totti nell'ultimo periodo della sua carriera calcistica ha avuto diversi scontri.

Fra i personaggi protagonisti della serie tv anche Fiorella Totti, Enzo Totti, Antonio Cassano, Daniele De Rossi, Giancarlo Pantano, Angelo Marrozzini, Vito Scala, Miralem Pjanić, il presidente della Fortitudo ma anche i tre figli Cristian, Chanel e Isabel.

Le riprese si sono svolte nell'estate del 2020. Stasera il debutto su Sky Atlantic e in streaming su Now. Sei in tutto le puntate.

In questo video, il trailer della miniserie.

