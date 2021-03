Compie 30 anni “Out of time” dei R.E.M., il disco di "Losing my religion"

Era il 12 marzo del 1991 quando usciva il settimo album dei R.E.M. dal titolo "Out of time". Un album anticipato da "Losing my religion", il singolo che di fatto consacrò la band statunitense. Un disco che ha anche scalato tutte le classifiche mondiali vendendo 18 milioni di copie, 300mila solo in Italia.

All'interno dell'album fu inserita anche la celebre Shiny happy people.

La carriere dei R.E.M. è iniziata nel 1980 per poi concludersi nel 2011. La sigla R.E.M. stava per rapid eye movement in riferimento alla fase del sonno in cui si sogna.

Protagonisti di un vero e proprio "rock alternativo", i R.E.M. durante la loro carriera hanno venduto più di 85 milioni di dischi.

Il gruppo si è sciolto il 21 settembre 2011 con un annuncio pubblicato sul sito web in cui "la band ringraziava i propri fan e tutti coloro che si sono emozionati ascoltando la loro musica". L'11 novembre dello stesso anno è stata pubblicata la doppia raccolta Part lies, part heart, part truth, part Garbage 1982-2011. Un album che ripercorre l'intera carriera della band.

