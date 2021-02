Mahmood, la hit "Inuyasha" ispirata al cartone animato: titolo scelto come metafora dell'amore

Mahmood torna con un nuovo singolo dal titolo "Inuyasha". Un vero e proprio successo visto che il videoclip della canzone ha fatto contare oltre un milione e mezzo di visualizzazioni su Youtube, in sole due settimane.

Oggi Mahmood spiega perchè ha chiamato la sua canzone appunto "Inuyasha".

“Andavo in seconda media quando a mezzanotte in tv guardavo le puntate di Inuyasha. Questa canzone - ha spiegato - s'intitola proprio così come metafora dell'amore. Inuyasha, è un cane mezzo-demone che però rinuncia a diventare un demone completo per proteggere i suoi compagni di viaggio. Un po’ come succede anche in amore". Un verso della canzone, infatti, recita così: “Metterò il peggio di me dentro una crisalide per non farti più male, se lo farai anche te”.

© Riproduzione riservata