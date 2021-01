La diciassettesima puntata di “Di nuovo insieme”, il divertente programma di Enrico Guarneri e di Salvo La Rosa. Seguite le nuove avventure comiche del "Signor Litterio" e del "Signor La Rosa": anche stasera risate assicurate. Il programma va in onda pure in tv su TGS (c.15 del d.t.), RTP (c. 517 del d.t.) e La Grande Italia (c. 254 del d.t.). CONDIVIDETE. Buon divertimento.

