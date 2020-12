I siciliani tornano ad avere paura, e molta, della diffusione del Coronavirus. È uno dei dati principali che emerge dal sondaggio sul rapporto con il Covid-19 realizzato dall'istituto di ricerca Demopolis. Ne parla il direttore di Demopolis, Pietro Vento, che nei suoi studi (che illustra in questa intervista) ha messo in evidenza quali siano le paure principali e pone l'accento sullo scetticismo che ancora in buona parte si mantiene sull'argomento vaccini.

© Riproduzione riservata