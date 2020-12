"Viene Natale", il videoclip di 30 artisti siciliani uniti per l'emergenza Covid

Mario Biondi, Rosario Fiorello, Lello Analfino, Mario Venuti, Carmen Consoli, sono solo alcuni degli artisti che hanno offerto voci e strumenti per cantare e suonare insieme il brano inedito “Viene Natale”, un videoclip promosso dalla Regione Siciliana e dalla Fondazione Giglio di Cefalù che oltre a essere una promozione della salute e dei corretti comportamenti da seguire per contrastare il Coronavirus proprio durante le feste natalizie, ha come ulteriore obiettivo quello di raccogliere fondi per le famiglie degli operatori sanitari che hanno sacrificato la propria vita in prima linea negli ospedali italiani per combattere il Covid 19.

La presentazione in anteprima è avvenuta oggi a Palazzo D’Orleans.

