Torino Film Festival, vince "Botox" di Kaveh Mazaheri: ecco tutti i premi

E’ Botox, del regista Kaveh Mazaheri, realizzato tra Iran e Canada, il lungometraggio vincitore della 38esima edizione del Torino Film Festival, diretto per la prima volta da Stefano Francia di Celle e completamente online a causa dell’emergenza Covid-19.

Ad aggiudicarsi il premio per il miglior cortometraggio è, invece, «A better you» di Eamonn Murphy (Irlanda, 2019), mentre nella sezione documentari vince «The last Hillbilly» di Diane Sara Bouzgarrou e Thomas Jenkoe (Francia, 2020).

In nove giorni di programmazione, sono stati presentati 133 film, di cui 64 lungometraggi, 15 mediometraggi, 54 cortometraggi, 29 lungometraggi opere prime, 52 anteprime mondiali, 16 anteprime internazionali, 4 anteprime europee, 40 anteprime italiane su un totale di oltre 4.000 opere visionate.

Questi i premi della 38/ma edizione del Torino Film Festival.

Miglior film

BOTOX di Kaveh Mazaheri (Iran-Canada)

Premio Speciale della Giuria

SIN SEÑAS PARTICULARES di Fernanda Valadez (Messico-Spagna)

Miglior Attrice,

MERCEDES HERNANDEZ (Sin señas particulares, Messico-Spagna)

Miglior Attore

CONRAD MERICOFFER (Camp de Maci, Romania)

Miglior Sceneggiatura

BOTOX di Kaveh Mazaheri e Sepinood Najian (Iran-Canada)

Menzione speciale a

EYIMOFE THIS IS MY DESIRE di Arie & Chuko Esiri (Nigeria)

TORINO 38 CORTI | Concorso Internazionale

Miglior film

A BETTER YOU di Eamonn Murphy (Irlanda)

Premio Speciale della Giuria

JUST A GUY di Shoko Hara (Germania, 2020)

Menzione speciale

THE LAST MERMAID di Fi Kelly (Scozia/Regno Unito, 2019)

L'ESCALE di Pieter De Cnudde (Belgio, 2020)

TFFdoc - INTERNAZIONALE.DOC |Concorso

Miglior film

THE LAST HILLBILLY di Diane Sara Bouzgarrou e Thomas Jenkoe

(Francia, 2020)

Premio Speciale della giuria per Internazionale.doc

OUVERTURES di The Living and the Dead Ensemble (Francia, 2020)

TFFdoc - ITALIANA.DOC | Concorso Documentari Italiani

Miglior film

PINO di Walter Fasano (Italia, 2020)

Premio Speciale della giuria

AL LARGO di Anna Marziano (Italia, 2020)

ITALIANA.CORTI | Concorso Cortometraggi Italiani

Miglior film

OLD CHILD di Elettra Bisogno (Belgio, 2020)

Premio Speciale della giuria

MALUMORE di Loris Giuseppe Nese (Italia, 2020)

PREMIO FIPRESCI -

Miglior Film Torino 38

MOVING ON di Dan-bi Yoon (Corea del Sud, 2019)

PREMI COLLATERALI

PREMIO RAI CINEMA CHANNEL

Miglior film

A BETTER YOU di Eamonn Murphy (Irlanda, 2020)

PREMIO ACHILLE VALDATA

Miglior film

EYIMOFE THIS IS MY DESIRE di Arie & Chuko Esiri (Nigeria, 2020)

© Riproduzione riservata