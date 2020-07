“Affacciabedda”, Mario Incudine e Salvo La Rosa da Alia: il video della seconda tappa

Continua il viaggio in Sicilia di Mario Incudine e di Salvo La Rosa per raccontare la storia della serenata in tutte le sue forme. Secondo appuntamento stasera con “Affacciabedda”, il nuovo progetto artistico che Incudine e La Rosa stanno portando in tour in Sicilia: ecco la seconda tappa registrata ad Alia il 2 luglio in occasione della Festa di Maria Ss. delle Grazie.

La direzione musicale è di Antonio Vasta, con la partecipazione di Manfredi Tumminello. Produzione ASC Production e Teatro Donnafugata. Regia di Filippo Arlotta.

