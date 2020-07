Affacciabedda, le serenate di Mario Incudine con Salvo La Rosa: la prima puntata da Taormina

Un viaggio in Sicilia per raccontare la storia della serenata in tutte le sue forme. Si intitola “Affacciabedda” ed è il nuovo progetto artistico che Mario Incudine e Salvo La Rosa stanno portando in tour in Sicilia.

Ecco la prima tappa di Taormina, in onda anche in Tv su TGS, con la musica di Mario Incudine e la conduzione di Salvo La Rosa.

La direzione musicale è di Antonio Vasta, con la partecipazione dell’Orchestra a plettro Città di Taormina. Produzione ASC Production e Teatro Donnafugata.

