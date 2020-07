Dopo il lockdown, Le Vibrazioni di nuovo in concerto: live a Catania, Marsala e Palermo

Le Vibrazioni tornano a cantare dal vivo dopo il lockdown. La band già domani canterà al Cavea Auditorium di Roma.

Un tour che li porterà al 2021 per il quale sono state già fissate delle date. Previsti concerti anche in Sicilia e in Calabria: 14 gennaio Catania, 15 gennaio Marsala, 16 gennaio Palermo, 18 gennaio Napoli, 28 gennaio Bari, 29 gennaio Cosenza, 2 febbraio Milano, 4 febbraio Firenze, 5 febbraio Padova, 8 febbraio Bologna.

"Siamo emozionati ed elettrizzati, - ha detto Francesco Sarcina a Vanity Fair - se lo si è quando si torna in tour dopo un piccolo periodo di pausa, figuriamoci dopo una pandemia".

Sul palco saranno riproposte le hit che hanno segnato i 20 anni di carriera della band. Sarà presentato anche il nuovo brano "Per fare l’amore", nato durante il lockdown.

