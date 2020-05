Compie 50 anni "Let it be", l'ultimo album dei Beatles

L'8 maggio del 1970 usciva "Let it be", l'ultimo album dei Beatles. Compie 50 anni dunque il disco che ha segnato la storia della band. Sarà perchè un mese prima, i Beatles avevano annunciato il loro scioglimento.

Ecco che "Let it be" scrisse la fine di una carriera fatta di grandi successi. Quando uscì il disco, la band era già al capolinea, a causa anche di numerosi conflitti interni.

Anni dopo lo scioglimento, i membri della band di videro raramente. Ad esempio, nel 1971 Harrison organizzò il The concert for Bangladesh al quale Lennon si rifiutò di partecipare visto che era stato espressamente detto di non portare la moglie Yoko Ono.

Anche McCartney si rifiutò per la presenza di Allen Klein tra gli organizzatori. L'unico a partecipare fu Ringo Starr che si esibì dal vivo con Harrison.

© Riproduzione riservata