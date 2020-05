La diretta di "Sogno siciliano", un tripudio di artisti su Tgs

Si è aperto con l'inno di Mameli, pubblicato da Riccardo Piparo e Cantieri 51 ed eseguito da voci straordinarie come quella di Mario Biondi e di tanti altri artisti isolani, «Sogno Siciliano», il concerto gratuito offerto in streaming su Facebook e Youtube sui canali ufficiali dell'iniziativa, e su cinque tv e due radio isolane.

Tgs ed Rgs ospitano infatti, in diretta, oltre trenta tra cantanti, musicisti, comici, presentatori, dj da tutta l'isola (e da fuori) che hanno scelto proprio il mondo dei cartoni animati per dar forza al loro messaggio, «la Sicilia deve vincere la sua battaglia». E via ad interpretare le canzoni più conosciuti dei classici Disney in una veste completamente nuova e del tutto sorprendente. Conduce Alvise Salerno, le grafiche e il montaggio sono di Tokay Creative Studios. Dalla Sirenetta al Re Leone, passando per Biancaneve e Fantasia. Ecco la diretta.

