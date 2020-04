Mahmood canta Bob Marley: la cover di “Redemption song”

In questi giorni di quarantena, dovuta all'emergenza Coronavirus, i cantanti non hanno fermato la loro musica, inventandosi un nuovo modo per arrivare ai loro fan con concerti virtuali, video su Youtube e dirette su Instagram.

Anche Mahmood ha fatto la sua parte, proponendo una sua cover di “Redemption song” di Bob Marley. Una reinterpretazione giunta a sorpresa su Youtube.

“Redemption song” è un brano pubblicato da Marley nel 1980 che spinge a rimanere uniti. Un messaggio di grande significato specialmente in questo periodo.

