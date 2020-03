"Sing for life", flashmob italiani nel nuovo videoclip di Bono contro il Coronavirus

Pronta la nuova canzone di Bono degli U2 contro il Coronavirus.

S'intitola Sing for life. Nel videoclip compaiono anche i flashmob sonori fatti sui balconi di casa qui in Italia. Un canzone dedicata anche ai medici, agli infermerieri e a tutto il personale sanitario che fronteggiando in queste settimane l'emergenza sanitaria.

Sing for life è cantanta anche da Will.i.am, fondatore dei Black Eyed Peas, da Jennifer Hudson e dal giapponese Yoshiki. Ognuno di loro si esibito da casa propria.

