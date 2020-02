La Sicilia raccontata per fotogrammi: ecco Mediterranean Art di Giacomo Palermo

Ecco Mediterranean Art, progetto fotografico del photographer siciliano Giacomo Palermo con cui punta a partecipare al prossimo World Press Photo, categoria storytelling.

Queste fotografie in movimento raccontano la Sicilia, cuore dell'area mediterranea: dagli animali autoctoni, all'arte, dalla natura ai personaggi.

"Il progetto di Palermo vuole essere una narrazione per fotogrammi delle storie contemporanee di tante 'anime Mediterranee' - spiega l'autore -. Fotogrammi che tentano di catturare, con uno stile lontano dalle tendenze, l’essenza multiculturale di un’area geografica così particolare. Immagini che tutte insieme sono coralmente necessarie, come le tessere di un mosaico, alla composizione totale; che racchiudono quell’essenza, quell’anima scevra dalle divisioni o dalle categorizzazioni etniche o religiose che unisce, come una invisibile rete sotterranea, la gente del Mediterraneo".

