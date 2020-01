"Time after time", la canzone cult di Cyndi Lauper compie 36 anni

Estratto da "She's so unusual", il singolo cult di Cyndi Lauper - "Time after time" - compie oggi 36 anni. Uscito il 27 gennaio del 1984, dopo un anno dalla pubblicazione del disco, ancora oggi il brano rappresenta uno dei più grandi successi della cantante insieme a "Girls just want to have fun".

Scritta in collaborazione con Rob Hyman, degli Hooters, il videoclip della canzone ha riscosso grande successo anche su Youtube, con oltre 350 milioni di visualizzazioni.

Il brano racconta della separazione di una donna dall'uomo che amava.

Fra i protagonisti del videoclip ci sono anche la madre della cantante, Catrine Dominique Gallo, di origine palermitana e il fidanzato di allora, David Wolff.

