"La tata", la serie cult degli anni '90 diventa un musical

"La tata" la serie tv divenuta un cult sarà presto un musical.

Andrà in scena a Broadway e sarà interamente dedicato alla famosa Francesca Cacace, e alla famiglia Sheffield.

Fran Drescher - l'attrice che vestiva i panni di Francesca - è stata coinvolta nel progetto, insieme all'ex marito Peter Marc Jacobson, produttore del telefilm.

“Siamo molto entusiasti di lavorare al musical", ha detto la Drescher. "Non c’è ancora un cast, - ha aggiunto ci stiamo lavorando. Ma siamo fiduciosi di trovare un’attrice divertente, affascinante e con una grande voce”.

La serie tv fu mandata in onda per la prima volta negli Stati Uniti nel 1993 dalla rete CBS. Furono mandate in onda sei stagioni, per un totale di 146 episodi. La Drescher inserì nella serie molti riferimenti alla sua vita reale: i nomi dei genitori della tata, Morty e Sylvia, e anche il cane Chester.

