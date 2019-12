L'amica geniale 2, al cinema in anteprima i primi due episodi: il trailer

È ormai ufficiale la data della messa in onda de "L'amica geniale - Storia del nuovo cognome". Le vicende di Lila (Gaia Girace) e Lenù (Margherita Mazzucco) torneranno su Rai 1 il 10 febbraio 2020. Si ripartirà da dove era terminata la prima stagione. Le due ragazze sono ormai 16enni: Lila si è sposata ed è diventata una bravissima venditrice nel negozio di scarpe della famiglia Solara in centro a Napoli ma con il suo nuovo cognome non si sente più sé stessa.

Elena, studentessa modello, vuole proseguire gli studi a Pisa. Intanto le due ragazze, in vacanza ad Ischia, ritrovano una loro vecchia conoscenza, Nino Sarratore, ormai studente universitario. L'incontro cambierà il legame tra le due amiche.

La nuova stagione, diretta nuovamente da Saverio Costanzo e tratta dal secondo best seller di Elena Ferrante, ha coinvolto 125 attori, oltre 9mila di comparse e la realizzazione di circa 2.000 costumi tra originali e di repertorio. I primi due episodi saranno al cinema, in anteprima nelle sale italiane il 27, 28 e 29 gennaio.

Divisa in otto episodi di 50 minuti ciascuno, la nuova serie vedrà crescere le due protagoniste alla scoperta di nuovi temi. Due episodi, il quarto e il quinto, sono stati diretti da Alice Rohrwacher. "L'Amica Geniale - Storia del Nuovo Cognome" è prodotta da The Apartment e Wildside, parte di Fremantle, e da Fandango in collaborazione con Rai Fiction e con HBO.

© Riproduzione riservata